“Prioridade, para mim, é anistia”, diz Bolsonaro após reunião no Congresso

Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h23 )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Senado para um almoço com senadores de oposição Lis Cappi/R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar nesta terça-feira (18) que a prioridade defendida por ele ao Congresso é o avanço da anistia aos condenados do 8 de janeiro. A posição veio logo após um almoço com senadores da oposição e em meio a expectativas de uma nova denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que poderia incluir o político nas ações de suposto golpe de Estado após as eleições de 2022.

“Prioridade pra mim é anistia. Libertar essas pessoas que estao presas”, declarou a jornalistas na saída do encontro.

A expectativa é de que a primeira denúncia seja confirmada nesta semana, com possibilidade de que saia ainda hoje. A depender do que for apresentado, o ex-presidente poderá ser julgado por ações ligadas a tentativa de golpe — com etapas que ainda passam por análise do STF(Supremo Tribunal Federal).