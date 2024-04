PGR pede ao STF abertura de inquérito para investigar Luciano Bivar por suposta ameaça

Alto contraste

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de inquérito para investigar supostas ameaças feitas pelo deputado federal e ex-presidente do União Brasil Luciano Bivar (União-PE) contra o novo presidente do partido, Antônio Rueda. Ele foi eleito no mês passado, em uma disputa que envolveu briga e troca de ameaças com Bivar, que nega as acusações. O processo está sob sigilo, e a informação foi confirmada pelo R7.

No dia 20 de março, a Executiva do União Brasil decidiu pelo afastamento de Luciano Bivar da presidência nacional da sigla, mas o manteve entre os filiados. Ele é acusado de envolvimento no incêndio que atingiu as casas de Rueda e da irmã dele, Maria Emília Rueda, tesoureira do partido, na praia de Toquinho, no município de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Rueda foi eleito presidente do União Brasil nas eleições realizadas no final de fevereiro.

Rueda alega receber ameaças de morte de Bivar, que tem uma casa no mesmo condomínio dos imóveis incendiados.

Segundo o advogado da legenda, Raphael Souto, três denuncias de parlamentares envolvendo integrantes da sigla já foram encaminhadas para a Secretaria-Geral do União Brasil. As queixas foram feitas pela senadora Soraia Thronicke, pelo prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, e pelo suplente de deputado federal Júnior Bosco.