Polícia Federal desarticula esquema de promoção de migração ilegal

Operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão Reprodução / Polícia Federal - 26.4.2024

A Polícia Federal realizou operação na manhã desta sexta-feira (26) para desarticular esquema criminoso de promoção de migração ilegal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas residências e endereço comercial dos envolvidos, no município de Cuparaque (MG). Segundo a corporação, estima-se que a associação criminosa tenha remetido ilegalmente para o exterior cerca de 20 pessoas, incluindo crianças e adolescentes.

As investigações apontam que a associação criminosa ostenta um patrimônio incompatível com as atividades formalmente desempenhadas. A PF informou em nota que há indícios de que os suspeitos utilizem terceiros e empresas fictícias para ocultar e dissimular valores provenientes do envio ilícito de brasileiros para os Estados Unidos.

Houve determinação judicial de sequestro de bens até o limite de R$1.6 milhão. Além disso, durante a operação, foram apreendidos três veículos avaliados em mais de R$ 500 mil, além de dispositivos eletrônicos, joias, documentos e valores em espécie. Os investigados deverão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 15 anos de reclusão.