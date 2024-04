Brasília |Do R7, em Brasília

Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher na frente de adolescente no DF Homem gravou vídeo do crime e o usou para chantagear vítima e impedir que ela denunciasse caso à polícia

Homem gravou vídeo para chantagear vítima Homem gravou vídeo para chantagear vítima (PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de estuprar uma mulher na frente de uma adolescente, no Núcleo Bandeirante, em fevereiro deste ano. As investigações apontaram que o suspeito arquitetou um plano para impedir que a vítima denunciasse o caso.

Segundo a polícia, se passando por empresário que estava a negócios em Brasília, o homem conheceu a vítima em seu local de trabalho. No dia 13 de fevereiro, ele a convidou para jantar e a buscou na sua residência. Na ocasião, estava acompanhado de uma adolescente que se apresentou como funcionária do suposto empresário.

Para a vítima, ele disse que precisava deixar a adolescente no hotel, e convenceu a mulher a acompanhá-lo. No local, ele a levou para um quarto, onde a agrediu fisicamente, tirou a roupa da mulher à força e a violentou. A adolescente presenciou todo o crime.

O homem gravou o estupro e passou a assediar a vítima diariamente, para impedir que ela denunciasse o crime. Em 26 de fevereiro, ele se aproximou da mãe da vítima e se apresentou como namorado dela. Após conseguir o número de telefone da mãe da vítima, enviou as imagens para ela.

Segundo o delegado-chefe da 11ª DP, Bruno Ehndo, a operação policial recebeu o nome de "predador" devido ao comportamento do agressor que buscou pela vítima com a intenção de causar danos, intimidar, manipular e explorar, englobando abusos físicos, sexuais e psicológicos.

“Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor, que foi cumprida em Uberlândia (MG). O autor pode pegar pena de até 20 anos de reclusão”, diz o delegado.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de crimes sexuais, ressaltando que essa é a única forma de garantir justiça, responsabilizar os criminosos, proteger as vítimas, prevenir novas ocorrências e promover mudanças sociais.