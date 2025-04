Preço do diesel pode cair R$ 0,10 para os consumidores, com redução da Petrobras Estatal anunciou corte no combustível vendido às distribuidoras, que não são obrigadas a repassar o novo preço aos clientes Economia|Do R7, em Brasília 17/04/2025 - 17h34 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h22 ) twitter

Sindicato do DF prevê queda de até R$ 0,10 para consumidores Marcelo Camargo/Agência Brasil -6.6.2024

Os consumidores podem pagar até R$ 0,10 a menos por litro de diesel, com a redução no combustível anunciada pela Petrobras. A partir desta sexta-feira (18), o preço do diesel vendido pela estatal às distribuidoras vai passar de R$ 3,55 para R$ 3,43. O corte no valor médio por litro nas refinarias será de R$ 0,12 — 3,3%. A decisão segue o recuo das cotações do petróleo e derivados no mercado internacional.

A previsão do novo preço para os clientes é do presidente do Sindicombustíveis-DF (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal), Paulo Tavares. “Se as distribuidoras repassarem, a redução para o consumidor será de R$ 0,10 no litro do diesel”, afirma.

Ele explica que a Petrobras não mexeu no preço dos demais combustíveis, como a gasolina e o etanol. “A Petrobras está reduzindo o valor do diesel. As refinarias da Petrobras entregam para as distribuidoras e as distribuidoras entregam para os postos de combustíveis. As distribuidoras compram o diesel da Petrobras e vendem para os postos. As distribuidoras não têm obrigação de repassar esse valor para o posto, mas geralmente repassam”, acrescenta Tavares.

A Petrobras informou que, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel no produto final vendido nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor cairá para R$ 2,95 por litro. Isso representa recuo de R$ 0,10 por litro do diesel B.

‌



Com a redução, os preços acumulam queda nominal de R$ 1,06 desde dezembro de 2022, ou 23,6%. Corrigido pela inflação, o recuo chega a R$ 1,59 por litro, ou 31,7%.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, declarou que os preços dos combustíveis têm sido revisados quinzenalmente. A última alteração ocorreu em 1º de abril, com alta de 4,6%.

‌



O valor final pago pelo consumidor também depende de tributos, margens de distribuição e revenda, além das variações estaduais. Ainda assim, a expectativa é de repasse parcial da redução nas próximas semanas, com possível impacto nos preços praticados nas bombas.

