Presidente da bancada do agro se solidariza com Bolsonaro e pede fim do recesso parlamentar Ex-presidente instalou tornozeleira eletrônica nesta manhã após determinação de Moraes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 15h48 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h54 )

Deputado Pedro Lupion afirmou que a decisão para que Bolsonaro use a tornozeleira foi um 'uso político' Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 10/06/2025

O presidente da (FPA) Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), manifestou solidariedade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18). A ação ocorre após a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formar maioria para o ex-presidente usar tornozeleira eletrônica.

Mais cedo, Bolsonaro foi até a sede da PF (Polícia Federal), em Brasília, instalar o equipamento após determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro. A escalada diplomática com os EUA é grave, ameaça o equilíbrio econômico, comércio e empregos. O Congresso deve agir para restaurar o equilíbrio entre Poderes e conter essa perigosa escalada institucional contra nossa democracia”, escreveu Lupion nas redes.

Lupion afirmou que a decisão para que Bolsonaro use a tornozeleira foi um “uso político” e pediu que o Congresso tome alguma atitude “com urgência” e que o fim do recesso parlamentar ocorra.

“O uso político de decisões judiciais não pode ser normalizado. O Congresso deve reagir com urgência. Pelo povo brasileiro, pela estabilidade do país e pela legalidade: #FimDoRecessoParlamentar“, finalizou.

Mais cedo, a oposição informou que pediria aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, o fim do recesso.

Alcolumbre, contudo, publicou uma nota informando que “o recesso parlamentar de julho está mantido”.

Entenda

Há pouco, a Primeira Turma do STF formou maioria para manter decisão de Moraes que impôs medidas cautelares ao ex-presidente, como tornozeleira eletrônica e proibição de redes sociais.

Após pedido de Moraes, o ministro Cristiano Zanin convocou uma sessão extraordinária virtual da Primeira Turma da Corte para analisar a decisão.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira (18) dois mandados de busca na residência do ex-presidente.

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que recebeu com “surpresa e indignação” a imposição de medidas cautelares “severas” contra ele. Segundo os advogados, Bolsonaro sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

Na decisão, Moraes afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro “confessa, consciente e voluntária”, a prática de atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a Justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump à própria anistia.

“Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria dos delitos praticados por Jair Bolsonaro, onde pretende, tanto por declarações e publicações, quanto por meio de induzimento, instigação e auxílio - inclusive financeiro a Eduardo Bolsonaro, o espúrio [ilegitimo] término da análise de sua responsabilidade penal, seja por meio de uma inexistente possibilidade de arquivamento sumário, seja pela aprovação de uma inconstitucional anistia”, disse Moraes.

