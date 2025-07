Deputado pede ação das Forças Armadas após decisão contra Bolsonaro Coronel Chrisóstomo (PL-RO) disse se orgulhar de militares em 1964; líder do partido no Senado minimizou referência a golpe Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 15h13 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) elogiou 1964 nesta sexta-feira Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10.07.2025

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) pediu, nesta sexta-feira (18), por uma ação das Forças Armadas e cobrou que militares estejam “do lado do povo brasileiro”.

“Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 1964, embora ainda fosse menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro. Estejam ao lado da democracia”, afirmou o deputado.

A colocação se deu em meio às críticas de oposicionistas às restrições do STF (Supremo Tribunal Federal) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ano de 1964, citado por Chrisóstomo, é o de início da ditadura militar no Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O deputado foi questionado por jornalistas para saber se a declaração faz referência ao golpe e o que a convocação a militares representaria, na prática, mas não respondeu.

‌



Em outra frente, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), minimizou que a fala defendesse a ditadura militar. O senador disse que a colocação também se daria de forma individual e não representa o partido.

“O que a gente quer é democracia, o que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade, onde se inclui a imprensa, onde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que tá acontecendo porque o mundo está olhando e não é os Estados Unidos apenas”, afirmou Portinho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp