Caso Marielle: Moraes mantém prisões de Domingos Brazão e Rivaldo por morte de vereadora Em junho do ano passado, por unanimidade, a Primeira Turma do STF tornou réus os cinco principais suspeitos do plano de matar a vereadora Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/07/2025 - 14h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h34 )

Caso Marielle: Moraes mantém prisões de Domingos Brazão e Rivaldo por morte de vereadora

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve, nesta sexta-feira (18), a prisão do conselheiro de contas Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Eles são réus e estão presos por planejarem o assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

“Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas aos réus, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva”, diz Moraes.

Em junho do ano passado, por unanimidade, a Primeira Turma do STF tornou réus os cinco principais suspeitos do plano de matar a vereadora Marielle Franco.

Além de Domingos Brazão, se tornaram réus o irmão dele, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do conselheiro, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa e o major Ronald Paulo de Alves Pereira.

Prevaleceu o voto do relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse haver vários indícios de elementos que solidificam as afirmações feitas na delação premiada de Ronnie Lessa.

Moraes apontou que a denúncia está fundamentada em diversos materiais investigativos que comprovam as informações apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Relembre o caso

Chiquinho Brazão foi preso em março do ano passado junto com seu irmão, Domingos Brazão. Ambos foram denunciados pela PGR como mandantes do assassinato de Marielle Franco, após terem sido delatados pelo ex-policial militar Ronnie Lessa, executor confesso do crime.

Além deles, encontra-se preso preventivamente há mais de um ano o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro delegado Rivaldo Barbosa, também denunciado por planejar e ordenar a morte de Marielle. Ele também pediu recentemente para ser solto, mas a PGR defendeu que ele continue preso.

