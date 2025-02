Presidente da Câmara diz que sempre teve ‘boa relação’ com Gleisi, nova indicada à Esplanada Hugo Motta contou ter recebido ligação de Lula para anunciar escolha à Secretaria de Relações Institucionais e desejou êxito à ministra Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 14h44 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h07 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), desejou êxito à Gleisi Hoffmann, futura ministra de Lula Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que sempre teve “boa relação” com a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), indicada como ministra para a Secretaria de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em publicação em rede social nesta sexta-feira (28), Motta também relatou ter sido comunicado da escolha do novo nome da Esplanada pelo próprio presidente, por ligação.

“Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil”, afirmou Motta em comunicado divulgado.

Recebi ligação do Presidente @LulaOficial comunicando a indicação da deputada @gleisi para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) February 28, 2025

Gleisi substitui Alexandre Padilha, que estava na SRI e assumirá o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade, demitida do cargo.

Com a chegada da nova ministra, que será oficializada em 10 de março, o número de mulheres em comando de ministérios do governo Lula sobe para dez. No início do mandato, o governo estava com 11 ministras. Três delas foram demitidas.

Especulações sobre eventuais novas mudanças na Esplanada começaram a circular no fim do ano passado, quando Lula criticou publicamente a divulgação das ações do governo, que fica a cargo da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência). Logo nos primeiros dias de 2025, o petista demitiu Paulo Pimenta e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de Lula de 2022.