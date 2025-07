Alckmin afirma que Brasil dialoga com canais institucionais nos EUA e ‘em reserva’ Vice-presidente comanda conversas com norte-americanos; tarifa imposta por Trump começa a valer na próxima sexta-feira Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 18h28 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h40 ) twitter

Lula determinou a criação de um grupo de trabalho, comandado por Alckmin Ricardo Stuckert/PR - 25.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a declarar nesta segunda-feira (28) que o Brasil usa — além dos meios oficiais — canais “reservados” para dialogar com os Estados Unidos sobre a taxa anunciada pelo presidente Donald Trump no início do mês.

Segundo o republicano, a partir da próxima sexta-feira (1º), todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA serão tarifados em 50%.

Alckmin afirmou a jornalistas que um plano de contingência em resposta à medida de Trump está em elaboração, “bastante completo e bem feito”.

“Mas todo empenho agora nesta semana é buscar resolver o problema. Estamos permanentemente no diálogo, estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e em reserva”, destacou.

Após o anúncio de Trump, em 9 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a criação de um comitê interministerial para discutir a tarifa.

O grupo de trabalho é chefiado por Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Desde a criação, o comitê tem discutido com os empresários e os setores mais afetados pela decisão de Trump.

Segundo o vice-presidente, não há previsão, por enquanto, de conversas diretas com o líder norte-americano.

“Não conversei com o presidente Lula sobre isso [eventual diálogo direto com Trump], mas o presidente Lula é um homem do diálogo. Sempre defendeu o diálogo, que é o que fazemos permanentemente”, acrescentou Alckmin.

Lula pede compreensão

Mais cedo nesta segunda, Lula apelou para que Trump deixe as divergências de lado e reflita sobre a importância do Brasil no comércio com os EUA.

O petista aproveitou para voltar a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos.

“Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e faça aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Então senta em uma mesa, coloca as divergências de lado e tenta resolver. E não de forma abrupta tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%. Isso é o que o filho do coisa [Eduardo Bolsonaro] e o coisa [Jair Bolsonaro] estão pedindo para fazer”, disse, em agenda no Rio de Janeiro.

Relembre

Em 9 de julho, Donald Trump anunciou que vai cobrar 50% de todos os itens do Brasil comprados pelos EUA a partir de 1º de agosto.

Segundo o republicano, a medida é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas norte-americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além de inelegível até 2030, o ex-presidente é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações que envolvem o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

