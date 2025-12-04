Projeto de graça no Guará oferece esporte e lazer para idosos; veja detalhes O ‘Esporte na Melhor Idade’ inclui atividades funcionais, musculação e dança, contemplando pessoas a partir dos 60 anos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto "Esporte na Melhor Idade" oferece atividades gratuitas para idosos a partir dos 60 anos no Guará (DF).

As atividades incluem função, musculação e dança, ministradas por profissionais de educação física.

Inscrições estão abertas de segunda a sexta, das 8h às 18h, no local do projeto e no Cepi do Lúcio Costa.

A iniciativa visa promover saúde mental, autonomia e socialização, e é apoiada pela Secretaria de Esporte e Lazer. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Projeto de graça no Guará oferece esporte e lazer para idosos; veja detalhes Divulgação

Idosos recebem, de graça, um projeto visando promover qualidade de vida e integração. O “Esporte na Melhor Idade” ocorre no Guará (DF) e inclui atividades funcionais, musculação e dança, contemplando pessoas a partir dos 60 anos. As aulas são ministradas por profissionais de educação física.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente, no local do projeto, que fica na QE 40 do Guará II e no Cepi (Centro de Educação da Primeira Infância Lobo Guará) no Lúcio Costa. O período de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 18h.

‌



A realização da iniciativa é do Instituto Brasil Sapiens com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. Além de incentivar a prática de exercícios físicos, o programa visa estimular a memória e a coordenação motora, melhorar a saúde mental e motivar a autonomia e a socialização.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o número global de pessoas com 65 anos ou mais, atualmente em torno de 761 milhões, deve chegar a 1,6 bilhão em 2050. Para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, a atividade física é essencial na rotina, inclusive para prevenir e tratar doenças.