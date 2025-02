PSDB arrebanha dois senadores do Podemos e volta a ter liderança na Casa Senadores Styvenson Valentim e Oriovisto Guimarães foram anunciados como novos integrantes do PSDB, no dia de eleição para mesa diretora da Casa Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 09h22 (Atualizado em 01/02/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Styvenson Valentim, Plínio Valério e Oriovisto Guimarães: PSDB agora tem três senadores PSDB/Divulgação

O Podemos teve duas baixas confirmadas neste sábado (1º), dia de eleição para a mesa diretora do Senado e da Câmara dos Deputados. Por outro lado, o PSDB recebeu os dois parlamentares e voltou a ter a liderança da Casa.

Os senadores Styvenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e Oriovisto Guimarães, do Paraná, se unem a Plínio Valério (PSDB-AM). Os três (na foto em destaque) formam a bancada tucana. E receberam as boas-vindas também de Marconi Perillo, presidente nacional do partido.

Plínio Valério, que fez o anúncio, definiu os companheiros recém-chegados como “parlamentares experientes”. Afirmou que Oriovisto tem o perfil do PSDB: “É um empresário bem-sucedido na educação e tem contribuído com bons projetos no Senado, especialmente na área econômica”.

“Styvenson também será um excelente quadro no partido, com sua experiência na segurança pública e seu trabalho em benefício da população potiguar”, continuou o amazonense.

De acordo com Valério, “Oriovisto e Styvenson entenderam o momento pelo qual o PSDB passa e vêm para colaborar, ajudar e fortalecer o partido no momento em que ele precisa de parlamentares como eles. Eles compreenderam isso e estão ao nosso lado”.