Quaest: Medo da volta de Bolsonaro (44%) supera temor pela permanência de Lula (41%) Além dos dois principais grupos, 6% dos entrevistados disseram temer ambos os líderes políticos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 08h38 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

6% dos entrevistados disseram temer ambos os líderes políticos Ricardo Stuckert / PR - 29/03/2025 e Ricardo Stuckert / PR - 29/03/2025 - Montagem R7

A possível volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao comando do país e a continuidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividem a opinião dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (3).

O levantamento aponta que 44% da população sente mais medo de um eventual retorno de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Por outro lado, 41% afirmam temer a permanência de Lula no poder.

A pesquisa, realizada presencialmente entre os dias 27 e 31 de março, ouviu 2.004 brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Além dos dois principais grupos, 6% dos entrevistados disseram temer ambos os líderes políticos. Outros 4% afirmaram não ter medo de nenhum dos dois, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder.

‌



Atualmente inelegível até 2030 devido a condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro não pode concorrer nas próximas eleições presidenciais. Apesar disso, seu nome segue sendo um dos principais fatores de polarização no cenário político nacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp