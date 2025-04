Lula lidera cenários de 2º turno para 2026 mesmo sob crise de popularidade, aponta Quaest No cenário mais apertado, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 40% do ex-presidente Jair Bolsonaro Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 07h59 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula lidera disputas de 2º turno em 2026 Ricardo Stuckert / PR - 29/03/2025

Mesmo enfrentando uma crise de popularidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de segundo turno testados para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (3).

O levantamento mostra que 41% dos brasileiros avaliam o governo Lula de forma negativa, enquanto 27% têm uma visão positiva da gestão. Apesar disso, o petista ainda venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno. A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 27 e 31 de março e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Disputa contra Bolsonaro

No cenário mais apertado, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 40% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Contudo, Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão da Justiça Eleitoral devido a acusações de tentativa de golpe de Estado.

Outros possíveis adversários

Caso a disputa fosse contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula venceria por 44% a 38%. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista teria 43%, enquanto o paulista marcaria 37%. Em janeiro, essa diferença era de 43% a 34%, e em dezembro, Lula tinha vantagem maior: 52% a 26%.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro nome testado foi o do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Nesse cenário, Lula venceria por 42% a 35%.

O empresário Pablo Marçal (PRTB) aparece com 35% das intenções de voto, contra 44% do presidente. Já o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) teria 34%, enquanto Lula ficaria com 45%.

‌



Governadores do Novo e União Brasil avançam

No caso de um embate contra Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, Lula venceria por 43% a 31%. No entanto, Zema vem crescendo na pesquisa: em janeiro, tinha 28% contra 45% do petista.

Já Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, também apresentou avanço. Em janeiro, ele aparecia com 26%, enquanto Lula registrava 45%. No levantamento atual, Caiado subiu para 30%, e o petista oscilou para 44%.

‌



A pesquisa não testou cenários de primeiro turno, mas os números indicam que Lula mantém vantagem na corrida eleitoral de 2026, mesmo diante da queda de popularidade de seu governo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp