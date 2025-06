Crimes ambientais: Câmara aprova penas mais severas para causadores de incêndios Projeto prevê pena de três a seis anos de prisão para condenados por provocar incêndios Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h47 ) twitter

Projeto aprovado na Câmara propõe endurecimento de penas por incêndios florestais Marcelo Camargo/Agência Brasil (Arquivo)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (2) uma proposta para agravar penas contra causadores de incêndios florestais.

O texto, que agora segue ao Senado, prevê um tempo de prisão de três a seis anos para ações criminosas, ou seja, quando os incêndios tenham sido provocados de forma intencional.

O projeto ainda estabelece multa e proíbe condenados a receber benefícios do poder público, como subsídios ou doações, por um período de cinco anos.

A proposta também prevê que dificultar a prestação de serviços públicos (como queimadas que atrapalhem o trânsito em estradas ou o funcionamento de aeroportos) será um agravante do crime.

Segundo o relator do texto, deputado Patrus Ananias (PT-MG), a mudança pode contribuir na diminuição de incêndios e interferir nas situações provocadas por organizações criminosas.

“Grande parte desses incêndios decorrem de atos criminosos, com registros audiovisuais comprovando a ação deliberada de incendiários, frequentemente associados a organizações criminosas que exploram ilicitamente recursos naturais”, afirmou.

Incêndios criminosos no país

Em 2024, ao menos 242 pessoas foram indicadas como causadoras de incêndios criminosos no Brasil. A quantidade corresponde às multas aplicadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) durante o último ano.

O instituto também destaca que a ação criminosa foi a maior causa dos incêndios registrados no ano passado.

Além disso, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em 2024 o Brasil registrou 278,3 mil focos de incêndio.

