Receita do DF doa à população do Rio Grande do Sul oito toneladas de itens apreendidos Ação faz parte da campanha Brasília pelo Sul, que conta com auxílio de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal

Doações serão encaminhadas para o RS Reprodução / Seec-DF

A Receita do Distrito Federal está doando oito toneladas em itens para as vítimas dos desastres naturais ocorridos no Rio Grande do Sul. A FAB (Força Aérea Brasileira) recebeu os produtos nesta terça-feira (7) pela manhã e deve transportá-los para o RS até o fim desta tarde. As doações são de mercadorias consideradas como abandonadas, incluindo roupas, calçados, eletrônicos e outros utensílios.

Segundo a Secretaria de Economia, os produtos encaminhados estão avaliados em R$ 526 mil. São selecionadas para doação as mercadorias apreendidas e não reclamadas em 30 dias.

O estado do Rio Grande do Sul vive em situação de calamidade pública por causa das chuvas e enchentes que atingiram mais de 78% do estado. O balanço atualizado na manhã desta terça-feira pela Defesa Civil do RS registra 90 óbitos, 132 desaparecidos e 361 feridos.

Brasília pelo Sul

O GDF (Governo do Distrito Federal) colocou em prática uma campanha de suporte às vítimas no RS, na segunda-feira (6). A iniciativa envolve várias pastas do governo local que se mobilizam para auxiliar o estado.

Algumas das ações envolvem a doação de 15 mil copos de água potável em parceria com a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF) e de 5 mil lençóis confeccionados pelos alunos da Fábrica Social da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

O GDF reforça que a população do DF pode contribuir entregando doações nas salas 104 ou 900 do Anexo do Palácio do Buriti, na Base Aérea de Brasília, no batalhão da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do DF.

* Sob supervisão de Fausto Carneiro