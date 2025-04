Record amplia presença digital com lançamento de podcasts exclusivos: o Rec Pod Emissora lança Deu Liga, Sabor e Saúde e Mercado em Movimento, explorando formato crescente no consumo de mídia Brasília|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 19h29 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h30 ) twitter

Record lança podcasts em mais uma plataforma para chegar ao público

A Record amplia seu alcance e investe no formato que mais cresce no Brasil: o podcast. As novas produções — Deu Liga, Sabor e Saúde e Mercado em Movimento — chegam ao público com foco em temas diversos e distribuição nas principais plataformas de streaming, como Spotify, YouTube e Apple Podcasts. É o Rec Pod.

Com integração entre televisão, redes sociais e áudio sob demanda, a emissora aposta na credibilidade construída ao longo de décadas para conquistar ouvintes e anunciantes. Os três programas trazem conteúdos originais e apresentadores conhecidos do público, reforçando a conexão com diferentes perfis de audiência.

No entretenimento, Deu Liga aborda cultura pop e temas do momento com leveza e humor, sob o comando de Manoel de Oliveira e Rafael Cadengue.

Para quem busca qualidade de vida, Sabor e Saúde, apresentado por Neila Medeiros, traz especialistas em bem-estar e práticas saudáveis. Este é o primeiro Rec Pod a ir ao ar: nesta quinta (24), antes das 18h.

Já Mercado em Movimento, com Alessandro Saturno, discute economia e negócios de forma acessível, mantendo o olhar jornalístico do quadro exibido no DF Record. Até as 14h, todo sábado, um novo episódio estará no ar.

Crescimento dos podcasts

O novo passo da emissora acompanha uma transformação no consumo de mídia. Segundo o estudo Inside Audio 2024, da Kantar IBOPE Media, 43% dos ouvintes de rádio escutaram podcasts nos últimos três meses, e quase metade deles os consome semanalmente.

Os temas mais procurados são comédia, música, esportes, educação e notícias. Além disso, 70% dos ouvintes afirmam buscar produtos mencionados durante os episódios, indicando o potencial do formato como ferramenta de influência e conversão.

No cenário publicitário, o áudio vem ganhando espaço. Estimativas apontam que 74% dos líderes de marketing devem investir nesse canal no segundo semestre de 2024, e 61% pretendem destinar parte do orçamento especificamente para podcasts.

