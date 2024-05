Reino Unido anuncia R$ 1,2 milhão para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Alto contraste

David Rutley anunciou apoio em Brasília (Governo do Reino Unido — Arquivo)

O ministro para Américas, Caribe e Territórios Ultramarinos do Reino Unido, David Rutley, anunciou nesta quarta-feira (15), em Brasília, a destinação de R$ 1,2 milhão para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. O governo britânico se comprometeu ainda a fazer articulação com empresas do país para estimular doações e a apoiar o uso da tecnologia na prevenção de desastres naturais.

“O Brasil é um parceiro crucial para o Reino Unido, cuja voz e influência valorizamos no cenário mundial. Em minha segunda visita ministerial ao Brasil, consegui avançar em nossas prioridades compartilhadas em crescimento verde e inclusivo e cooperação regional. Enquanto esperamos comemorar 200 anos de relações diplomáticas no próximo ano, a amizade entre nossos países está mais forte do que nunca”, disse o ministro em nota publicada pelo governo britânico.

Na capital federal, Rutley se reuniu com o secretário-executivo do Governo do Rio Grande do Sul em Brasília, José Henrique Medeiros Pires, e com o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), “para demonstrar pessoalmente seus sentimentos pelas vidas perdidas nas enchentes” e anunciar as medidas.

Ainda segundo o texto, “a visita do ministro Rutley reforça o compromisso do Reino Unido em trabalhar em estreita colaboração com o Brasil e outros parceiros internacionais para enfrentar os desafios globais em áreas como clima, gênero e inclusão, e promover um futuro mais sustentável para todos.”

