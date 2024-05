Retorno do DPVAT é destaque no Google nesta quinta-feira (9) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

O retorno do Retorno da cobrança do antigo DPVAT, que agora vai se chamar SPVAT, é um dos assuntos mais buscados desta quinta-feira (9), é o que aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 5h da manhã de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “DPVAT 2024″ são: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Rondônia, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com aumento repentino estão: “quem votou a favor do dptvat”, “senado aprova dpvat” e “senadores que votaram a favor do dpvat”. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

DPVAT agora é SPVAT: saiba o que é o ‘seguro obrigatório’

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a volta da cobrança do antigo DPVAT, que agora vai se chamar SPVAT. A proposta do seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes teve 41 votos a favor, o mínimo necessário para a aprovação. O pagamento deverá ser feito uma vez por ano pelos donos de carros e motos. O valor e a data do primeiro pagamento ainda não foram definidos. A proposta segue agora para sanção do presidente Lula. Saiba mais sobre o SPVAT aqui.