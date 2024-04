Roberto Carlos, Bruna Louise e Belchior; confira as atrações do fim de semana do DF Espetáculos e programa infantil também são destaques da agenda; atividades começam a partir desta sexta-feira (15)

Alto contraste

A+

A-

(Arte R7)

A agenda cultural do R7 traz diversas opções para quem não sabe o que fazer neste fim de semana no Distrito Federal. Os destaques são o show de Roberto Carlos, espetáculos, mostra de cinema francês e programa infantil. Os eventos acontecem a partir desta sexta-feira (15), com opções gratuitas e pagas, para o público de todas as idades.

(Divulgação/ Caio Girardi )

Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos se apresenta nos dia 16 e 17 de março em Brasília. O repertório terá alguns dos maiores sucessos da carreira do rei, como “Emoções”, “Detalhes” e “Como é grande o meu amor por você”.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: 16/03 e 17/03

Horário: 20h

Valor: A partir de R$ 250

Gusttavo Lima

Para quem gosta de sertanejo, as vendas de ingressos para o último boteco do Gusttavo Lima estão a venda. O cantor se apresentará em 12 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha. Com cinco anos de história, a turnê de despedida passará por 15 cidades.

Onde: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha

Quando: 12/10

Valor: A partir de R$ 180

(Divulgação/ Thaís Mallon - 12.03.24 , CCBB - 22.02.24 e Espaço Renato Russo - 15.02.2024 )

Libertinas-ópera e hip e hop

O espetáculo Libertinas está no Espaço Cultural Renato Russo neste fim de semana. O grupo é composto somente por mulheres e oferece uma visão profunda sobre o amor sob a perspectiva feminina. A classificação é livre.

Onde: Espaço Cultural Renato Russo

Quando: 16/03 e 17/03

Horário: 19h

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Stand up comedy – Cia de Comédia 100 punch

O Cia Comédia 100 Punch subirá ao palco com seu show de stand up. Os comediantes prometem uma noite de entretenimento que farão o público gargalhar. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro de Bolso- Espaço Cultural Renato Russo

Quando: 16/03

Horário: 20h

Valor: R$ 20

Um Dia Qualquer

Sucesso em 2023, o musical Um Dia Qualquer retorna à capital federal para a presentação no Teatro Brasília Shopping. Em tom de "dramédia", o espetáculo escrito por Adam Gwon conta a história de quatro nova-iorquinos que têm suas vidas cruzadas enquanto buscam pelo clássico sonho americano de realização, felicidade e amor.

Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: de 15 a 17 de março

Horário: 20h

Valor: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Belchior - Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro

O espetáculo Belchior está nos Teatros dos Bancários até este domingo (17). A narrativa da peça se desdobra a partir de trechos de entrevistas do próprio cantor, proporcionando o público a juventude do artista e suas reflexões sobre um mundo em constante desconcerto. A classificação indicativa é de 14 anos.

Onde: Teatro dos Bancários

Quando: Até 17 de março

Horário: Quinta, sexta e sábado às 21h; domingo às 20h

Valor: R$ 30

Eu Capitu

Baseado no romance de Machado de Assis, "Eu Capitu" está em cartaz no Centro Cultural de Brasília. O espetáculo é uma releitura da literatura pelo olhar feminino. Neste sábado (9), a sessão terá audiodescrição.

Onde: Centro Cultural de Brasília

Quando: Até 17 de março

Horário: Quinta a Sábado às 20h; domingo às 18h

Valor: A partir de R$ 15

Bruna Louise

A comediante Bruna Louise está com o espetáculo "Ela tá correndo atrás" no Teatro Unip neste sábado (16). Em seu show, a humorista promete deixar o público com a cabeça pensativa e a barriga dolorida de tanto rir.

Onde: Teatro UNIP

Quando: sábado (16 e 17)

Horário: Sábado às 17h, 19h e 21h; domingo às 18h e 20h

Valor: A partir de R$ 60

(Telmo Ximenes - 12.03.24)

Sr. Coelho - Taguatinga Shopping

Se preparando para a Páscoa, o Taguatinga Shopping receberá o Sr Coelho para se aventurar com as crianças. Será uma festa regada de diversão, pintura de rosto, pipoca e balões. A entrada é gratuita e aberto ao público.

Onde: Praça Central - Taguatinga Shopping

Quando: sábado (16)

Horário: 17h

Valor: Gratuito

(Arte/R7)

Cinema francófono

Uma mostra do cinema de países que falam francês vai movimentar Brasília até domingo no Sesc. O evento é organizado pelas embaixadas francófonas presentes na capital. Serão seis filmes com legendas em português e com entrada gratuita.

Onde: Sesc - 504 sul

Quando: até domingo (17)

Horário: 17h e 19h

Valor: Gratuito (sujeito a capacidade da sala de 120 lugares)

(Arte/R7)

"Le Corbusier – A Arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade"

A Embaixada da Suíça está com a exposição "Le Corbusier – A Arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade" até 24 de março. A mostra apresenta a arquitetura moderna brasileira em uma perspectiva contemporânea, sustentável, inovadora e educadora. A entrada é franca.

Onde: Sesc - 504 SUL

Quando: Até 24/03

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 12h

Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro