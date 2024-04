Romário é escolhido relator da CPI das apostas esportivas no Senado Presidência da comissão ficou com o senador Jorge Kajuru (PSB-GO); colegiado vai investigar manipulação em resultados de jogos

Senador Romário (PL-RJ), relator da CPI das apostas esportivas (Geraldo Magela/Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Romário (PL-RJ) foi eleito nesta quarta-feira (10) o relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das apostas esportivas. O colegiado foi instalado com o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) na presidência e o senador Eduardo Girão (Novo-CE) na vice-presidência. A CPI vai investigar manipulação em jogos de futebol e o envolvimento de jogadores profissionais, dirigentes de clubes e empresas de apostas em esquemas criminosos.

O dono da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, John Textor, deve ser o primeiro a prestar depoimento na comissão. Ele afirmou ter provas de manipulação na arbitragem do Campeonato Brasileiro.

Durante a reunião de instalação da CPI, Kajuru defendeu que o relatório final recomende pena de banimento das pessoas envolvidas em manipulação de partidas de futebol.

“Não é essa bobagem de condenar por um ano, suspender por 90 dias, não existe isso, será banido e terá que procurar outra profissão para trabalhar. E, se for gente que não seja do Brasil, terá que ser banido do Brasil, ou seja, nem entrar mais no país quanto mais tomar conta de time de futebol ou ser dono de time de futebol no Brasil”, apontou o senador.

A Câmara dos Deputados teve uma CPI para investigar o mesmo assunto no ano passado. No entanto, a comissão terminou sem a votação do relatório final, de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

No documento, Carreiras reconheceu que o futebol brasileiro “está muito exposto à prática criminosa de manipulação de resultados”, mas não indicou indiciamentos. Ele alegou que o indiciamento dos investigados não foi possível porque a “CPI não vislumbrou a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade de ilícitos”.

A comissão também chegou ao fim sem colher depoimentos de possíveis sócios do esquema de manipulação dos resultados e que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Além disso, a CPI também não ouviu o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Três jogadores brasileiros foram banidos do futebol mundial pela Fifa, entidade máxima do esporte, após investigações sobre partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, a Justiça goiana indiciou 14 pessoas pelas fraudes. A Polícia Federal apura outro esquema, também de alcance nacional.