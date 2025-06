Saiba como fugir de sites ilegais que disfarçam golpes como se fossem apostas regulares Estudo aponta sinais que ajudam a diferenciar plataformas autorizadas daquelas que fazem operações clandestinas Brasília|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h05 ) twitter

Oito em cada dez pessoas consideram complicada distinção entre bets legais e ilegais Imagem de pvproductions no Freepik

Segundo levantamento da LCA Consultoria Econômica, encomendado pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, a maioria dos apostadores brasileiros tem dificuldade para identificar sites de apostas regulares.

O estudo mostra que oito em cada dez pessoas consideram complicada essa distinção. A desinformação, e não a escolha intencional, mantém muitos usuários em plataformas ilegais.

A seguir, veja alguns pontos que ajudam a identificar um operador regularizado:

✅ Sinais de uma plataforma legalizada

⇒ Domínio exclusivo

‌



Sites legalizados usam o final “.bet.br”.

⇒ Cadastro completo e seguro

‌



Solicitação de CPF e reconhecimento facial. Acesso negado a menores e outras categorias restritas.

⇒ Pagamentos controlados

‌



Aceitam PIX, TED, cartão de débito ou pré-pago. Estão proibidos boletos, crédito e criptoativos.

⇒ Sem bônus de entrada

Plataformas não oferecem brindes para novos usuários. Recompensas seguem regras claras.

⇒ Proteção ao usuário

Apostas podem ser limitadas. Ferramentas para autoexclusão estão disponíveis.

⇒ Supervisão e garantia legal

Operações são fiscalizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Usuários têm acesso ao Judiciário e ao Procon.

⇒ Origem nacional

Parte do capital da empresa tem origem no Brasil. Dados dos usuários seguem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

🚨 Alerta: sinais de site irregular

⇒ Endereços suspeitos

Nomes que imitam marcas conhecidas e domínios instáveis.

⇒ Marketing agressivo

Promessas exageradas de lucro e uso de influenciadores para atrair usuários.

⇒ Fraudes e armadilhas

Práticas como phishing (roubo de dados), sites falsos e golpes com e-mails enganosos.

⇒ Jogos proibidos

Apostas em eventos como eleições ou esportes sem regulação.

⇒ Falta de limites

Ausência de controle sobre tempo, valores ou frequência de aposta.

⇒ Cadastro frágil

Poucas exigências para abrir conta. Às vezes, nem é preciso se identificar.

⇒ Pagamentos facilitados

Aceitam cartão de crédito, criptomoedas e transferências não rastreáveis.

⇒ Nenhuma garantia

Sem acesso à Justiça, ao Procon, ou à fiscalização oficial. Sites podem sumir sem deixar rastro.

O estudo aponta que o governo pretende lançar um selo oficial de verificação até o segundo semestre de 2025 para facilitar a identificação dos operadores regulares.

A recomendação aos apostadores é simples: desconfie de vantagens fáceis e busque informações antes de arriscar.

