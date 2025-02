Salário e benefícios pagos a Chiquinho Brazão já superam R$ 1 milhão desde que ele foi preso Parlamentar é réu no STF suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco; ele está preso há 11 meses Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

Deputado responde no STF pela morte de Marielle Franco Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) completa 11 meses preso nesta segunda-feira (24) por suspeita de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, e ainda não há expectativa de o plenário da Câmara analisar a cassação do mandato dele como parlamentar. Enquanto isso, ele segue recebendo salários e benefícios como deputado, em uma soma que já ultrapassou R$ 1 milhão desde que ele foi preso.

Brazão está detido desde 24 de março do ano passado e é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. Quando Chiquinho foi preso, parlamentares foram consultados e decidiram manter a medida.

O parlamentar já foi alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara, e o colegiado entendeu que Chiquinho deve perder o mandato. Essa decisão, contudo, precisa ser referendada em plenário.

O processo depende de ser pautado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Conforme apurou o R7, o tema já foi levado a líderes partidários, e há o entendimento de que os políticos devem dar um desfecho “em breve” ao caso, mas ainda não há qualquer previsão de análise. Nos bastidores, a avaliação é de que o deputado não deverá receber apoio para a manutenção do cargo.

Valores recebidos por Chiquinho

Diante da indefinição, Chiquinho segue recebendo os benefícios do mandato como parlamentar, como salário, uso de imóvel funcional e até a manutenção dos funcionários no gabinete. Os registros de pagamentos de 2025 ainda não foram atualizados pela Câmara, mas levando em consideração os meses de 2024, os gastos já superaram R$ 1 milhão.

Veja os gastos mensais da Câmara com Brazão, levando em conta salário e despesas de gabinete:

Abril : R$ 149.560,42

: R$ 149.560,42 Maio : R$ 133.410,69

: R$ 133.410,69 Junho : R$ 150.742,95

: R$ 150.742,95 Julho : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Agosto : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Setembro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Outubro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Novembro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Dezembro: R$ 4.655,38 em salário (gastos de gabinete ainda não computados)

A reportagem entrou em contato com a Câmara dos Deputados para mais informações referente ao trabalho desempenhado pelos 24 funcionários no gabinete de Chi. O órgão não respondeu até a publicação desta reportagem.