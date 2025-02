Salários, imóvel e gabinete: preso, Chiquinho Brazão custou mais de R$ 1 milhão à Câmara Apontado como um dos mandantes do caso Marielle, deputado está preso desde março de 2024, mas segue com benefícios Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/01/2025 - 19h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h38 ) twitter

O deputado Chiquinho Brazão segue recebendo salários mesmo preso Mario Agra/Câmara dos Deputados

Mesmo preso, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) segue recebendo salários, além de benefícios da Câmara, como o uso de um imóvel funcional. Ao longo dos quase 10 meses, o parlamentar teve um custo que supera R$ 1 milhão.

Os valores somam despesas diretas, como os pagamentos mensais que ainda caem na conta do político, ao salário de funcionários do gabinete. Vinte e quatro pessoas seguem lotadas na assessoria do parlamentar, em um custo médio de R$ 123 mil a cada mês.

Brazão se encontra preso desde 24 março, após ser apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). O crime aconteceu em 2018. Ela foi morta a tiros junto ao motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro.

No período, o político teve salários que somados se aproximam dos R$ 95 mil. Entre valores que entraram na conta do parlamentar está uma gratificação natalina — o bônus somou R$ 9.626,86 no último mês de junho.

‌



O salário previsto para cada mês ao político é de R$ 44 mil, mas o montante passou por descontos pelas ausência sem plenário. Com a redução, ele recebeu R$ 7,9 mil em praticamente todos os meses preso.

Pagamento até eventual cassação

O pagamento seguirá até uma eventual cassação do mandato parlamentar, que ainda não tem data para ser analisada em plenário.

‌



O processo passou pela aprovação do Conselho de Ética da Câmara. Nos bastidores, a avaliação é de que o deputado não deverá receber apoio para manutenção do cargo.

A conclusão do processo, no entanto, depende de uma votação a ser marcada pelo futuro presidente da Câmara — um novo comando da Casa será definido apenas em fevereiro.

‌



Veja os gastos mensais da Câmara com Brazão, levando em conta salário e despesas de gabinete:

abril: R$ 149.560,42

maio: R$ 133.410,69

junho: R$ 150.742,95

julho: R$ 131.577,29

agosto: R$ 131.577,29

setembro: R$ 131.577,29

outubro: R$ 131.577,29

novembro: R$ 131.577,29

dezembro: 4.655,38 em salário (gastos de gabinete ainda não computados)

A reportagem entrou em contato com a Câmara dos Deputados para mais informações referente ao trabalho desempenhado pelos funcionários no gabinete. O órgão não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

A defesa do deputado também foi acionada para posicionamento pelo apartamento funcional disponibilizado ao político, mas também não respondeu.