Se não fosse por Moraes, país teria mergulhado em ‘abismo autoritário’, diz Gilmar Mendes

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gilmar Mendes destacou a importância de Alexandre de Moraes na proteção da democracia no Brasil.

Comparou a situação política do Brasil com a dos EUA, ressaltando desafios semelhantes.

Menciona a necessidade de uma democracia "defensiva ou militante" contra ameaças autoritárias.

Enfatiza a resiliência institucional do Brasil frente a discursos de ódio e violações de direitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Além de defender Moraes, Gilmar Mendes afirmou que Brasil e EUA enfrentam fenômenos ligados à crise da democracia liberal YouTube/IDP/Reprodução - 13.08.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes afirmou nesta quarta-feira (13) que a atuação do ministro Alexandre de Moraes foi decisiva para evitar que o Brasil mergulhasse em um “abismo autoritário”.

A declaração foi feita durante o evento Como Democracias Podem Responder a Ameaças Autoritárias? Comparando o Brasil e os Estados Unidos, realizado pelo IDP Summit 2025, que contou com a participação do professor Steven Levitsky, da Universidade de Harvard e coautor do best-seller Como as Democracias Morrem.

Gilmar comparou Brasil e Estados Unidos, ressaltando que ambos tendem a adotar postura de superioridade em relação aos países vizinhos, enquanto enfrentam cenários de alta pressão política e social.

Entre os desafios citados estão discurso de ódio, ataques à imprensa e ao Judiciário, questionamentos sobre processos realizados pela internet e ofensivas contra trabalhadores, crescimento econômico e políticas governamentais.

‌



O ministro apontou que esses fenômenos estão ligados à crise da democracia liberal em diferentes regiões, exemplificando com a ascensão de partidos de extrema direita na Europa e líderes populistas com tendências autoritárias.

Segundo ele, mesmo após superar riscos imediatos, persistem discursos violentos, violações de direitos e intolerância contra minorias.

‌



Defesa da democracia

No evento, defendeu que a democracia seja “defensiva ou militante” para impedir que modelos autoritários se consolidem usando as próprias prerrogativas democráticas.

Gilmar também reforçou o papel de Alexandre de Moraes no enfrentamento de ameaças extremistas, citando críticas do Departamento de Estado dos EUA ao ministro por sua atuação contra crimes e discursos de ódio travestidos de liberdade de expressão.

‌



“Se não fosse a sua atuação e a sua condução corajosa, muito provavelmente o país poderia ter mergulhado em um abismo autoritário. E isso é preciso sempre enfatizar”, declarou Gilmar.

Para ele, a experiência recente do Brasil representa um caso de “resiliência institucional bem-sucedida” diante de riscos à democracia.

