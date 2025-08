‘Esse STF não se dobra a intimidações’, afirma Gilmar Mendes sobre Trump e big techs

“Vivemos em tempos em que a verdade é frequentemente distorcida e a desinformação é usada como arma política”, afirmou o ministro Gilmar Mendes durante sessão de abertura do segundo semestre do STF (Supremo Tribunal Federal) , nesta sexta-feira (1º).



Mendes discorreu sobre a sanção dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e comentou a suposta tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. “Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais”, disse.



O ministro também foi enfático ao comentar a responsabilização de big techs por crimes praticados por usuários nas redes sociais, incluindo pedofilia, terrorismo e instigação de suicídio. “Esse Supremo Tribunal Federal não se dobra a intimidações”, declarou.