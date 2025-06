Segunda parcela do IPTU no DF começa a vencer nesta segunda-feira; veja o calendário A Secretaria de Economia do DF estima arrecadar R$ 1,4 bilhão com o imposto em 2025 Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 09h59 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h59 ) twitter

Quase 938 mil proprietários de imóveis no Distrito Federal devem pagar o IPTU em 2025 Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 16.6.2025

Moradores do Distrito Federal que optaram por parcelar o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) devem ficar atentos: a segunda parcela do tributo começa a vencer a partir desta segunda-feira (16).

As datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF (Cadastro Imobiliário do Distrito Federal). A Secretaria de Economia do DF estima arrecadar R$ 1,4 bilhão com o imposto em 2025.

Veja o calendário completo

Algarismo final da inscrição | Vencimento da 2ª parcela

1 ou 2 → 16/06/2025

3 ou 4 → 17/06/2025

5 ou 6 → 18/06/2025

7 ou 8 → 20/06/2025

9, 0 ou X → 23/06/2025

Ao todo, são 937.913 imóveis contribuintes. As regiões administrativas com maior número de pagadores são Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

‌



Como emitir o boleto

Quem não recebeu o boleto pelos Correios pode emitir a guia de pagamento (DAR IPTU/TLP) por meio do portal de serviços da Receita do DF ou pelo aplicativo Economia-DF, na seção “Imóveis”.

Em caso de transferência de propriedade, é necessário atualizar os dados cadastrais no mesmo portal.

‌



Situação fiscal e débitos vencidos

Para consultar a situação fiscal, o contribuinte pode acessar o site da Dívida Ativa do DF. No portal, também é possível emitir o DAR para quitar débitos em atraso ou solicitar o parcelamento de valores de anos anteriores.

Atendimento presencial

Quem não tem acesso à internet pode agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências da Receita do DF, por telefone fixo.

Como agendar:

Agenda DF : atendimento das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta (exceto feriados)

: atendimento das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta (exceto feriados) Telefone 156 – opção 3 : das 7h às 19h, de segunda a sexta

: das 7h às 19h, de segunda a sexta Fora do DF: ligue 0800 644 0156

Endereços das agências da Receita:

Plano Piloto : 701 Norte, Bloco D, Loja 1

: 701 Norte, Bloco D, Loja 1 Ceilândia : CNN 1, Bloco B – Av. Hélio Prates

: CNN 1, Bloco B – Av. Hélio Prates Gama : Quadra 1, Área Especial – Setor Central

: Quadra 1, Área Especial – Setor Central Planaltina : SHD, Bloco C

: SHD, Bloco C SIA : SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb)

: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb) Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont

