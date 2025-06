Lula viaja nesta segunda ao Canadá para participar de cúpula do G7 Além do Brasil, participam desta reunião a África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

Presidente Lula viaja ao Canadá na segunda e volta terça Antonio Cruz/Agência Brasil - 13.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará na manhã desta segunda-feira (16) ao Canadá para participar da Cúpula do G7 .

Neste mesmo dia, está prevista uma recepção às 17h30 (horário do Canadá — três horas a menos que no Brasil), oferecida pela premiê da província de Alberta, Danielle Smith, com a participação dos demais países convidados.

Às 18h30, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, na cidade de Calgary.

No dia seguinte, terça-feira (17), a previsão é que a recepção de boas-vindas seja seguida de uma foto oficial do G7 e demais nações convidadas por volta de 11h. Em seguida, haverá um período para reuniões bilaterais. O presidente Lula vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a pedido do ucraniano. Além dele, um encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, está confirmado.

‌



Depois, haverá a sessão de engajamento externo, que será um almoço de trabalho com 17 países convidados. O tema será “o futuro da segurança energética: diversificação, tecnologia e investimentos para assegurar acesso e sustentabilidade em um mundo dinâmico”. O encerramento da agenda está previsto para às 15h30.

Os assuntos principais debatidos por Lula serão segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento. Além disso, preservação de florestas e prevenção de incêndios também devem ser discutidos.

‌



Junto ao Brasil, participam desta reunião a África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

O G7 reúne os países mais industrializados do mundo para tratar de questões de política econômica. Os países-membros atuais são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

