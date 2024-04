Segurança é morto a tiros em posto de gasolina no Distrito Federal Vítima levou seis tiros no tórax e um na cabeça; ele chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Um segurança foi morto com sete tiros na madrugada deste domingo (17), no estacionamento do Posto Flamingo, na BR 020, subida do Colorado, no Distrito Federal. Paulo Roberto Ribeiro Medrado Júnior levou seis tiros no abdômen e um na cabeça.

De acordo com a polícia, os disparos teriam ocorrido entre 5h50 e 6h30. A vítima foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima trabalhava como segurança de uma panificadora e também atuava como garçom no mesmo posto de gasolina. "Investigações iniciais incluíram a apreensão do celular da vítima, a preservação do local do crime e a realização de oitivas com as testemunhas presentes", disse a polícia em nota.

Uma testemunha, amigo da vítima por mais de cinco anos, disse à polícia que eles chegaram ao local do crime por volta das 5h e, enquanto conversavam, ouviram cerca de cinco disparos. A testemunha não viu a aproximação do autor dos disparos, mas observou um indivíduo vestindo uma camisa de frio vermelha e com capuz, fugindo do local imediatamente após os tiros.