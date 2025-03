Cármen Lúcia critica pouca presença de mulheres no Judiciário e no Congresso Durante homenagem ao Dia da Mulher, presidente do TSE afirmou que não existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 11/03/2025 - 13h24 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h17 ) twitter

Evento do TSE em homenagem ao Dia da Mulher ocorreu nesta terça Reprodução/@justicaeleitoral/11.03.2025

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, criticou nesta terça-feira (11) a baixa presença feminina no Poder Judiciário, no Congresso e em outros locais de poder. No evento “Mulher, presente”, promovido pela Corte em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ministra afirmou que não existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil.

“Não é verdade que o Brasil seja um país em que a igualdade prevalece entre homens e mulheres. Basta ver o que acontece no Poder Judiciário, em que há uma grande diferença de mulheres, como acontece no Parlamento brasileiro”,afirmou Cármen Lúcia.

Atualmente, a ministra é a única mulher entre os 11 integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal). No TSE, entre os sete membros titulares, há apenas outra mulher além dela, Maria Isabel Gallotti.

No discurso, Cármen Lúcia lembrou que, no ano passado, mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência. Ela classificou o dado como “devastador”.

“Não há democracia sem a presença de todos os seres humanos. Nós somos mais da metade de população brasileira, somos mais da metade do eleitorado brasileiro e poderíamos decidir as eleições e parece que as instituições ainda não se deram conta de que as mulheres importam”, criticou.

Ainda segundo ela, o Dia Internacional da Mulher marca a necessidade de assegurar os direitos femininos. “Uma sociedade que deixa matar suas meninas, matar suas mulheres e que vê isso como se fosse um deboche, ou uma brincadeira, não é um país que se pode dizer que chegou ao Estado Democrático de Direito com a efetividade jurídica e social”, completou.

Entre os presentes no evento, estavam o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Nunes Marques, a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), a cantora Marisa Monte, entre outros.