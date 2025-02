Semelhante aos EUA, posse de presidente no Brasil vai deixar de ser em 1º de janeiro Mudança visa permitir que governadores possam participar da posse presidencial Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Regra vale a partir das eleições de 2026 Ricardo Stuckert/PR - 1.1.2023

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse nessa segunda-feira (20) para o segundo mandato dele na Casa Branca. Assim como nos Estados Unidos, o Brasil alterou a data da cerimônia para empossar o presidente eleito, que a partir de 2027 vai ser em 5 de janeiro, e não mais no primeiro dia do ano seguinte ao pleito.

Além disso, a partir das eleições de 2026, governadores e vice-governadores iniciarão seus mandatos no dia 6 de janeiro.

As mudanças no Brasil foram implementadas para que os governadores eleitos possam acompanhar a posse presidencial, já que, anteriormente, as datas coincidiam.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, a cerimônia acontecia logo após as comemorações de Ano Novo, o que dificultava a participação da população, de autoridades e de chefes de Estado.

‌



Caso dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, as cerimônias de posse originalmente aconteciam no dia 4 de março. Porém, em janeiro de 1933, a 20ª Emenda à Constituição do país transferiu o término dos mandatos de presidente e vice-presidente para o dia 20 de janeiro.

Com isso, a nova regra diminuiu o tempo de transição entre o antigo e o novo chefe da Casa Branca. Além disso, o mesmo texto alterou a posse dos congressistas de 4 de março para 3 de janeiro.

‌



No caso do Congresso Brasileiro, deputados e senadores são empossados no dia 1º de fevereiro.

As próximas eleições gerais ocorrem em outubro de 2026, quando os eleitores de todo o país irão às urnas escolher presidente, vice-presidente, deputados (federais, estaduais e distritais), senadores, governadores e vice-governadores.