Serviços postais nacionais e internacionais serão reajustados em abril Aumento de 4,39% corresponde à correção da inflação conforme variação do IPCA e ocorre a partir do dia 3 de abril

Os serviços postais realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Brasil passarão por reajuste de 4,39%, válido a partir de 3 de abril. A medida corresponde à correção da inflação conforme a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2023 e foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), em uma portaria do Ministério das Comunicações.

A tarifa para envio de cartas e cartões postais nacionais de até 20 gramas (g) passará de R$ 2,45 para R$ 2,55, enquanto que a máxima, de 450g a 500g, passará de R$ 13,35 para R$ 13,80. O franqueamento autorizado de cartas simples varia de R$ 2,27 a R$ 12,17, conforme o peso em gramas.

O telegrama nacional passará a ter valores diferenciados conforme a modalidade escolhida e custará R$ 10,74 (via internet), R$ 12,96 (telefone) e R$ 15,56 (contratação pré-paga nas agências). Para envio de malotes com grandes volumes calculados em quilos, e contratado por pessoa jurídica, é necessário consultar a tabela de distância e peso disponibilizada no site dos Correios.

Os envios internacionais serão cobrados por grupos de países separados por região: grupo 1 (Argentina, Paraguai e Uruguai), grupo 2 (demais países da América do Sul), grupo 3 (Américas Central e do Norte), grupo 4 (Europa) e grupo 5 (Ásia e Oriente Médio, África e Oceania). E os valores variam de R$ 4,30 a R$ 239,60, conforme o peso em gramas e o grupo do país para envio.