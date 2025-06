Sol Nascente recebe projeto com serviços gratuitos para mães e cuidadoras nesta segunda Iniciativa itinerante ‘Mães Mais que Especiais’ oferece serviços de saúde, capacitação, cultura e inclusão social para mulheres Brasília|Do R7, em Brasília 09/06/2025 - 12h50 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h59 ) twitter

Ação oferece serviços de beleza para mulheres Divulgação/Vanessa Neres

O Sol Nascente recebe, a partir desta segunda-feira (9), o projeto “Mães Mais que Especiais”, uma ação itinerante voltada para mães e cuidadoras de crianças com deficiência ou em condição neuroatípica.

A iniciativa oferece serviços de saúde, capacitação, cultura e inclusão social para as mulheres até o dia 14 de junho ao lado da Administração Regional e é gratuita.

O projeto passou por Ceilândia, Santa Maria, Planaltina, Samambaia e São Sebastião. O foco é na saúde integral, autonomia econômica, educação, lazer, cultura e inclusão social das mulheres.

Além de oferecer atendimento e capacitação, o objetivo do projeto é fortalecer o debate sobre políticas públicas permanentes voltadas às mães atípicas, reconhecendo sua importância e necessidades específicas.

‌



A iniciativa foi desenvolvida pelo Instituto Cultural e Social do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria da Mulher do DF.

Serviços e atividades

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos psicológicos, odontológicos, terapias individuais e em grupo, além de práticas integrativas como ioga e musicoterapia.

‌



Na área da autonomia econômica, haverá oficinas e cursos nas áreas de beleza, bem-estar, tecnologia e redes sociais, além de palestras sobre empreendedorismo, finanças e empoderamento feminino.

As mães também terão acesso a atividades culturais e de lazer com os filhos, como oficinas de dança, ginástica, arte e reciclagem. Um espaço de acolhimento com atividades lúdicas será montado especialmente para as crianças.

‌



Haverá ainda orientação jurídica gratuita sobre direitos básicos e assistência social.

A expectativa é impactar diretamente mais de 6 mil pessoas, promovendo oportunidades reais de transformação social por meio de ações integradas.

