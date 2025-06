Lula quer zerar desmatamento e ampliar para 30% áreas marinhas protegidas até 2030 Presidente deu declarações durante discurso na abertura da 3ª Conferência da ONU sobre os Oceanos, na França Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula alertou que "oceano está febril" Ricardo Stuckert / PR - 09.06.2025

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou a meta de até 2030 o Brasil zerar o desmatamento e ampliar de 26% para 30% a cobertura de áreas marinhas protegidas. As declarações foram dadas durante discurso na abertura da 3ª Conferência da ONU sobre os Oceanos, em Nice, na França.

“Além de zerar o desmatamento até 2030, vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade”, disse.

Lula afirmou o Brasil apresentou sete compromissos voluntários, na França, “relacionados à proteção de áreas marinhas, ao planejamento espacial marítimo, à pesca sustentável, à ciência e à educação”.

“Também implementamos programas dedicados à preservação dos manguezais e dos recifes de corais e estamos formulando uma estratégia nacional contra a poluição por plásticos no oceano. Nosso esforço inédito de planejamento espacial marinho vai permitir o aproveitamento equilibrado do oceano, levando em conta os impactos ambientais e os serviços ecossistêmicos prestados”, garantiu.

‌



Para o presidente, “interesses escusos impedem a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul”. “O Brasil está comprometido a ratificar o Tratado do Alto Mar ainda este ano, para assegurar a gestão transparente e compartilhada da biodiversidade além das fronteiras nacionais”, citou.

O presidente da República acrescentou que o Brasil está estimulando a pesca sustentável e combatendo os ilícitos que ameaçam a segurança alimentar dos brasileiros.

‌



“Temos orgulho de ser uma nação oceânica. O espaço marítimo brasileiro ocupa 5,7 milhões de quilômetros quadrados, área comparável à da Amazônia. Por isso, o chamamos de Amazônia Azul. A analogia entre a floresta e o mar não se limita à riqueza natural que ambos abrigam, nem ao patrimônio cultural dos povos que dependem e cuidam desses biomas. As duas Amazônias sofrem o impacto da mudança do clima”, disse.

Lula alertou que o mundo caminha para um ponto de não retorno das mudanças climáticas.

‌



“As florestas tropicais estão sendo empurradas para seu ponto de não retorno. O oceano está febril. Em apenas um ano, a temperatura média do mar elevou-se quase o mesmo que nas quatro décadas anteriores. A ciência comprova que a causa dessa enfermidade é o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis”, lamentou.

O chefe do Palácio do Planalto também citou que nos últimos dez anos, o mundo produziu mais plásticos do que no século anterior.

COP30

Sobre a COP30, Lula disse que o evento a ser realizado em novembro no Brasil, é o momento do mundo tomar três decisões importantes.

“Primeiro, a decisão de convencer os chefes de Estado desse mundo de que a questão climática não é invenção de cientistas nem é brincadeira de gente da ONU. A questão climática é uma necessidade vital de preservação do nosso ambiente e que a gente vai ter de tomar uma decisão. Primeiro, se acredita ou não. Se acredita, nós vamos ter de decidir que não existe outro espaço para a gente viver, é no Planeta Terra”, alertou.

Lula também acrescentou que a questão climática pode “dizimar a humanidade”, e citou o terceiro ponto como a necessidade de se investir na Educação a questão do clima. “Fica mais barato, muito mais fácil, a gente começar a apostar que a questão do planeta será cuidada quando a gente mudar o nosso currículo escolar e colocar a questão climática para que as crianças aprendam da creche até a universidade que elas precisam cuidar do ambiente em que eles vivem”, mencionou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp