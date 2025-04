Governador do DF visita obras de infraestrutura e drenagem no Sol Nascente nesta quinta-feira Ibaneis Rocha acompanhou andamento da pavimentação e instalação de rede de drenagem próxima à Feira do Produtor Brasília|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 13h49 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis visitou obras nesta quinta-feira Renato Alves / Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou na manhã desta quinta-feira (10) as obras de infraestrutura urbana no trecho 2 do Sol Nascente. O chefe do Executivo distrital acompanhou o andamento dos serviços de drenagem e pavimentação na região atrás da Feira do Produtor, entre as quadras 128 e 136. Ibaneis destacou que desde o começo do seu governo já foram investidos R$ 630 milhões na região administrativa.

“Esse trecho tinha ficado para trás em obras realizadas no ano passado, e, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, conseguimos aditivar os contratos vigentes para iniciar toda essa parte de drenagem, não só nessa rua aqui, mas em todas, fazendo a interligação e captação desde lá de cima. Queremos evitar aquilo que vimos em anos anteriores, como enchentes”, disse.

O governador destacou a importância da obra que deve ser concluída ainda este ano. “A gente espera que essa obra seja rápida, concluída ainda esse ano, para que no final do ano, quando voltar o período das chuvas, a gente consiga dar toda a tranquilidade para essa comunidade”, afirmou. “Estamos fazendo outras obras aqui dentro do Sol Nascente para que essa população saia desse sofrimento que passa e a gente tire totalmente o título de favela dessa região”, disse.

Drenagem ampliada

No trecho visitado por Ibaneis, o investimento foi de R$ 3,8 milhões. O projeto prevê infraestrutura de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, blocos intertravados e meios-fios. Os serviços são executados por empresa contratada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Antes, as equipes da pasta fizeram estudos do solo em uma área de 49 hectares. Os testes de sondagem, que incluem a coleta de amostras de solo para análise de resistência e infiltração, têm o objetivo de fornecer informações detalhadas para o desenvolvimento de projetos adequados à realidade do terreno.

O secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, destacou que a região corresponde à segunda etapa das obras no trecho. “Esse trecho aqui, onde a gente começou a fazer o sistema de drenagem, é o trecho 2. Ele tinha ficado para depois por conta de uma preocupação com o solo. Foram feitos estudos, avaliação do terreno e, agora, o projeto está em execução”, explicou.

‌



O titular da pasta reforçou que o sistema é planejado para atender diferentes necessidades da comunidade: “Onde tem fluxo de veículos mais pesados, a gente usa o pavimento asfáltico, para permitir a passagem de ônibus e caminhões. É todo um sistema planejado com projetos de urbanização, acertado com o Ibram [Instituto Brasília Ambiental], com apoio da Seduh [Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação]”.

Com informações da Agência Brasília

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp