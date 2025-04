STF forma maioria para excluir do limite de despesa verbas próprias do Judiciário Em fevereiro, o relator, Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido e classificou como uma solução que “prestigia” a autonomia Brasília|Do Estadão Conteúdo 05/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 05/04/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF forma maioria para excluir do limite de despesa verbas próprias do Judiciário da União Gustavo Moreno/STF/03.05.2024

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para excepcionar do teto do novo arcabouço fiscal as receitas próprias dos Tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União, especificamente as verbas destinadas ao custeio dos serviços de atividades específicas do Judiciário. O julgamento virtual foi retomado na sexta-feira (4).

Em cada exercício, a partir de 2024, é estabelecido limites individualizados para o montante global das dotações orçamentárias relativas a despesas primárias. A AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) havia acionado o STF para pedir que as receitas próprias do Judiciário da União fossem excluídas da limitação de despesas prevista na Lei Complementar 200/2023. Em fevereiro, o ministro e relator, Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido.

No voto, ele classificou como uma solução que “prestigia” a autonomia entre os Poderes o afastamento das receitas próprias do Judiciário da União da base de cálculo e dos limites previstos no arcabouço fiscal.

Outro argumento apresentado é que essa lógica está próxima daquilo que já se pratica entre os tribunais estaduais e não afeta o “comprometimento institucional no esforço de recuperação da higidez fiscal”.

‌



”As receitas provenientes da União e conformadas pelo orçamento público continuarão a ser regidas pelo teto do regime fiscal sustentável. Subtrai-se dele somente aquilo que o Poder Judiciário angaria sponte própria por iniciativa própria”, declarou o relator.

Até a sexta-feira, votaram com o relator os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Cristiano Zanin, formando maioria.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp