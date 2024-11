STF mantém sessão plenária na tarde de hoje com presença restrita a partes e imprensa Prédio principal do Supremo foi submetido na manhã desta quinta à vistoria e varredura por agentes da Polícia Federal e do Bope

Brasília|Do Estadão Conteúdo 14/11/2024 - 12h06 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h06 ) twitter

