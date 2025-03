STF marca para 8 de abril julgamento de militares acusados pela PGR por suposto plano golpista Serão três sessões para decidir se os denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) serão réus ou não Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/03/2025 - 15h22 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h26 ) twitter

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para o dia 8 de abril o julgamento do núcleo militar acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Serão três sessões para decidir se os denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) serão réus ou não.

O núcleo 3 da acusação da PGR é formado por:

* Estevam Gaspar de Oliveira

* Hélio Ferreira Lima

* Rafael Martins de Oliveira

* Rodrigo Bezerra de Azevedo

* Wladimir Matos Soares

* Bernardo Romão Corrêa Netto

* cleverson ney magalhães,

* Fabrício Moreira de Bastos

* Marcio Nunesde Resende Júnior,

* Nilson Diniz Rodriguez

* Sérgio Cavaliere de Medeiros

* Ronald Ferreira de Araújo Júnior

Mesmo Processo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin marcou para 25 e 26 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas no mesmo processo.

O julgamento vai acontecer na Primeira Turma do STF em três sessões: duas no dia 25, às 9h30 e às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30.

Zanin é o presidente da Primeira Turma da corte. Ele marcou a data após o relator, Alexandre de Moraes, liberar o caso para julgamento. Além dos dois ministros, compõem a Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte. Então, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Depois, o juiz responsável pelo caso produz um relatório. Na sequência, a Primeira Turma julga se condena os denunciados pela PGR.