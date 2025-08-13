STF responsabiliza mais de 1,1 mil envolvidos pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro
STF também já solicitou a extradição de 61 investigados, em processos que seguem sob sigilo
O STF (Supremo Tribunal Federal) já responsabilizou 1.190 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Até 12 de agosto de 2025, 638 réus foram julgados e condenados, enquanto outros 552 admitiram participação em crimes menos graves e fecharam acordo com o MPF (Ministério Público Federal).
Dados do gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes, mostram que entre os condenados, 279 responderam por crimes graves — como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa e destruição de patrimônio público. Outras 359 condenações foram por crimes de menor gravidade, como incitação e associação criminosa. Dez pessoas foram absolvidas.
Ao todo, o STF abriu 1.628 ações penais: 518 ligadas a crimes graves e 1.110 a delitos menores. Há 112 processos prontos para julgamento, previstos para os próximos meses, e outros em fase de instrução. Até agora, 131 ações foram encerradas por cumprimento da pena.
No momento, 29 pessoas estão presas preventivamente, 112 cumprem prisão definitiva e 44 permanecem em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.
Acordos e obrigações
O STF homologou 552 ANPP (Acordos de Não Persecução Penal) para réus acusados apenas de incitação ao crime e associação criminosa. Esses envolvidos estavam acampados em frente a quartéis, mas não há provas de participação direta na depredação ou na tentativa de golpe.
Entre as condições impostas estão:
- Confessar o crime;
- Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas;
- Pagar multa de R$ 5 mil;
- Ficar fora de redes sociais abertas até cumprir o acordo;
- Participar de curso sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.
Todos os condenados por crimes graves deverão pagar solidariamente, no mínimo, R$ 30 milhões de indenização por danos morais coletivos, valor que cobre parte da destruição causada aos prédios públicos.
O STF também já solicitou a extradição de 61 investigados, em processos que seguem sob sigilo.
