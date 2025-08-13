STF responsabiliza mais de 1,1 mil envolvidos pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro STF também já solicitou a extradição de 61 investigados, em processos que seguem sob sigilo Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 09h31 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h49 ) twitter

Até 12 de agosto de 2025, 638 réus foram julgados e condenados Joedson Alves/Agencia Brasil - Arquivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) já responsabilizou 1.190 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Até 12 de agosto de 2025, 638 réus foram julgados e condenados, enquanto outros 552 admitiram participação em crimes menos graves e fecharam acordo com o MPF (Ministério Público Federal).

Dados do gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes, mostram que entre os condenados, 279 responderam por crimes graves — como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa e destruição de patrimônio público. Outras 359 condenações foram por crimes de menor gravidade, como incitação e associação criminosa. Dez pessoas foram absolvidas.

Ao todo, o STF abriu 1.628 ações penais: 518 ligadas a crimes graves e 1.110 a delitos menores. Há 112 processos prontos para julgamento, previstos para os próximos meses, e outros em fase de instrução. Até agora, 131 ações foram encerradas por cumprimento da pena.

No momento, 29 pessoas estão presas preventivamente, 112 cumprem prisão definitiva e 44 permanecem em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Acordos e obrigações

O STF homologou 552 ANPP (Acordos de Não Persecução Penal) para réus acusados apenas de incitação ao crime e associação criminosa. Esses envolvidos estavam acampados em frente a quartéis, mas não há provas de participação direta na depredação ou na tentativa de golpe.

Entre as condições impostas estão:

Confessar o crime;

Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas;

Pagar multa de R$ 5 mil;

Ficar fora de redes sociais abertas até cumprir o acordo;

Participar de curso sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.

Todos os condenados por crimes graves deverão pagar solidariamente, no mínimo, R$ 30 milhões de indenização por danos morais coletivos, valor que cobre parte da destruição causada aos prédios públicos.

O STF também já solicitou a extradição de 61 investigados, em processos que seguem sob sigilo.

