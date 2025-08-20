STJ adia para 3 de setembro análise de recurso da defesa de Robinho para novo cálculo da pena
Os advogados pedem um novo cálculo da pena imposta pela Justiça italiana, que condenou o ex-atleta
A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) adiou para o dia 3 de setembro o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho.
Os advogados pedem um novo cálculo da pena imposta pela Justiça italiana, que condenou o ex-atleta por estupro coletivo. Inicialmente, o julgamento estava marcado para esta quarta-feira (20).
Robinho foi condenado pela Justiça italiana pelo crime, ocorrido em 2013. Em março de 2024, o STJ homologou a sentença estrangeira, autorizando a transferência do cumprimento da pena para o Brasil e determinando seu início imediato.
Durante as investigações, a Justiça italiana autorizou a interceptação de conversas telefônicas entre Robinho e amigos, também acusados e condenados pelo estupro. Nas gravações, o ex-jogador e seus amigos faziam piadas sobre o crime, acreditando que não seriam punidos.
