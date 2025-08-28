TCU quer plano de ação para Pé-de-Meia, com avaliação de efeitos e controle de irregularidades Tribunal determinou que governo encaminhe, em até dois meses, plano de ação para corrigir falhas Brasília|Do Estadão Conteúdo 27/08/2025 - 23h49 (Atualizado em 27/08/2025 - 23h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA TCU exige plano de ação para corrigir falhas no programa Pê-de-Meia.

Prazo de 60 dias para a Secretaria Nacional da Juventude apresentar as providências.

Avaliação do programa revelou falhas no controle de recursos e acompanhamento de beneficiários.

Após 120 dias, relatório detalhado sobre as medidas deverá ser enviado, com risco de responsabilização. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tribunal apontou inconsistências nos controles para evitar pagamentos indevidos Saulo Cruz

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) encaminhe, em até 60 dias, plano de ação com providências para corrigir falhas na execução do programa Pé-de-Meia, de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio.

Alvo de diferentes pedidos de membros do Congresso Nacional para apuração pelo TCU, a gestão do programa foi avaliada como tendo partes frágeis. A Corte de Contas apurou ausência de mecanismos de acompanhamento da efetiva utilização dos recursos transferidos, inconsistências no cruzamento de dados entre cadastros de beneficiários e falhas nos controles para evitar pagamentos indevidos.

O relatório destacou ainda que, apesar da relevância social do Pé-de-Meia como instrumento de inclusão educacional e estímulo à conclusão do ensino médio, o programa não conta com sistema estruturado de monitoramento e avaliação.

Para o TCU, a inexistência de ferramentas adequadas compromete a transparência, dificulta o controle social e fragiliza a prestação de contas sobre a efetividade da política pública.

O órgão também estabeleceu que, após 120 dias, a SNJ deve apresentar relatório detalhado sobre a implementação dessas medidas, sob pena de responsabilização.

