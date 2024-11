Tribo da Periferia, Vanessa da Mata e Tributo ao Rei Pelé; veja onde curtir o feriado no DF Brasilienses também poderão aproveitar zoológico, Água Mineral, Eixão do Lazer e mostra de cinema e direitos humanos Brasília|Do R7, em Brasília 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 ) twitter

Dia da Consciência Negra é feriado em todo o país Divulgação/Agência Brasil

O feriado do Dia da Consciência Negra é celebrado nesta quarta-feira (20) e para garantir a diversão dos brasilienses, o R7 separou uma lista de eventos gratuitos e pagos marcados para o dia. As atividades são voltadas para o público de todas as idades e gostos. (Confira abaixo).

Vanessa da Mata e Tribo da Periferia

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Vanessa da Mata e Tribo da Periferia se apresentam na Torre de TV nesta quarta-feira (20). Além da apresentação dos artistas, o evento reúne um espaço para gastronomia, moda e atividades culturais. A programação é gratuita, mediante retirada de ingresso.

Onde : Torre de TV

: Torre de TV Quando : quarta-feira (20)

: quarta-feira (20) Horário : 10h às 23h

: 10h às 23h Valor: gratuito, mediante retirada de ingresso pelo Sympla

Tributo ao Rei Pelé

‌



Para quem é fã de esporte, o estádio Mané Garrincha receberá o tributo ao rei Pelé, nesta quarta-feira (20). A data faz alusão ao dia que o jogador fez o milésimo gol pelo Santos, em 1969. O evento proporcionará um amistoso entre Flamengo x Borussia Dortmund, com ex-atletas.

Onde : Arena Mané Garrincha

: Arena Mané Garrincha Quando : quarta-feira (20)

: quarta-feira (20) Horário : 13h (abertura dos portões)

: 13h (abertura dos portões) Valor: a partir de R$ 90, pelo site oficial

14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

‌



O Cine Brasília receberá a partir desta quarta-feira (20), a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com o tema “Viver com Dignidade é Direito Humano". Serão oito sessões com curtas e longas-metragens que homenagearam Cristina Amaral, referência no cinema brasileiro. As exibições são gratuitas.

Onde : Cine Brasília

: Cine Brasília Quando : entre quarta-feira (20) e sábado (23)

: entre quarta-feira (20) e sábado (23) Horário : Conferir sessões no site

: Conferir sessões no site Valor: gratuito

Zoológico de Brasília

‌



Para quem prefere um programa voltado para crianças, o Zoo de Brasília funcionará das 8h30 às 17h, nesta quarta-feira (20). O local é uma das atrações de Brasília e é famoso pelo entretenimento familiar com os animais. A bilheteria fecha às 16h.

Onde : Zoo de Brasília

: Zoo de Brasília Quando : quarta (20)

: quarta (20) Horário : 8h30 às 17h

: 8h30 às 17h Valor: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Eixão do Lazer

Aqueles que querem praticar atividade física ou apenas curtir ao ar livre, o Eixão do Lazer será aberto das 6h às 18h, nesta quarta-feira (20). Além da prática de exercícios, o espaço também tem música e barracas de comidas.

Onde : Eixão do Lazer

: Eixão do Lazer Quando : quarta (20)

: quarta (20) Horário : 6h às 18h

: 6h às 18h Valor: gratuito

Água mineral

A Água Mineral também abrirá no feriado das 6h às 16h. O espaço já é conhecido em Brasília por suas piscinas formadas a partir de poços de água. A entrada custa R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia). Crianças até 11 anos e idosos acima de 60 anos não pagam.

Onde : Água Mineral

: Água Mineral Quando : quarta (20)

: quarta (20) Horário : 6h às 16h

: 6h às 16h Valor: R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Veja o que abre e o que fecha

Comércio

As lojas da capital federal poderão abrir normalmente no feriado. De acordo com a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF), a maioria das empresas ligadas à Federação está autorizada a funcionar.

A medida vale para os trabalhadores das empresas ligadas aos segmentos de papelarias, minimercados, floriculturas, açougues e hortifrutis, por exemplo. Assim como também as lojas de shopping e o comércio de restaurantes, bares, supermercados, feiras e drogarias.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que as agências bancárias não terão expediente nesta quarta-feira (20). Quem utilizar o TED (Transferência Eletrônica Disponível) em alguma operação, a efetivação da transferência será feita no dia útil seguinte ao feriado. O PIX funcionará normalmente.

Transporte público

No feriado, os ônibus vão operar com a tabela de domingo. Já o metrô terá funcionamento especial das 7h às 22h30.

Das 19h às 22h30, haverá embarque somente na Estação Central, enquanto as demais ficarão abertas apenas para desembarque.