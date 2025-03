Vai de Graça: programa de gratuidade no transporte público do DF começa neste sábado Governador Ibaneis Rocha decretou que ônibus e metrô sejam de graça durante domingos e feriados Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

Usuários devem usar cartões mobilidade Tony Oliveira/Agência Brasília - 07.04.2021

A partir deste sábado (1ª) até terça-feira (4), o transporte público do Distrito Federal será gratuito . O programa Vai de Graça foi decretado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta sexta-feira (28) e vai valer para todos os domingos e feriados em diante.

Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca. Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem. Veja abaixo a explicação do secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves:

Segundo Gonçalves, o objetivo da medida é atrair mais pessoas para o transporte público do DF. “O Vai de Graça, no médio e longo prazo, vai melhorar a economia, gerar emprego, micro empreendedorismo, tirar o carro da rua e vai permitir que a gente faça os ajustes necessários no nosso sistema de trânsito”, explica.

Para o Carnaval, além das linhas regulares de ônibus que atendem a capital, a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade) está com uma programação especial de horários e itinerários para facilitar o deslocamento dos passageiros até os blocos e festas. Haverá reforço na frota e na quantidade de viagens, especialmente nos horários de dispersão, após o encerramento dos eventos.

Programação dos ônibus do DF para o Carnaval 2025

Sábado (1º) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Domingo (2) → horários de domingo com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Segunda (3) → programação de dia útil com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Terça (4) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Quarta (5) → programação de dia útil com reforço no período das 11h às 13h, em função do início de expediente às 14h nas repartições públicas locais e federais.

Programação do Metrô-DF para o Carnaval 2025

Durante todo o período de Carnaval, o acesso ao Metrô-DF também será gratuito. O período de funcionamento de sábado (1º) até terça-feira (4) será estendido.

Sábado (1º) → das 5h30 à 1h;

Domingo (2) → das 7h à 1h;

Segunda (3) → das 5h30 à 1h;

Terça-feira (4) → das 5h30 à 1h.

Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque até às 23h30. Após esse horário, entre 23h30 e 1h, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais funcionarão apenas para desembarque.