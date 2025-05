Vídeo: família procura cachorra que fugiu após ser atropelada sob os cuidados de creche canina Tutora da cachorra afirma que houve negligência dos responsáveis pela creche de animais Brasília|Do R7, em Brasília 04/05/2025 - 19h31 (Atualizado em 04/05/2025 - 20h11 ) twitter

Uma cachorra da raça dobermann fugiu após ser atropelada ao escapar, por estar sem coleira, enquanto estava aos cuidados de uma creche canina no Guará (DF) na tarde de sexta-feira (2). De acordo com Maria Eduarda Camargo Fontella, tutora do animal, a cachorra que atende por Stella fugiu na altura da QI 22 do Guará 1.

Família segue à procura da cachorra e oferece recompensa Reprodução

Maria Eduarda afirma que a dona da creche avisou da fuga do animal bem depois do desaparecimento, mentiu sobre a direção que a cachorra fugiu e omitiu que ela fugiu porque ficou assustada após ser atropelada, por estar sem guia ao sair do carro da dona da creche. “Estava viajando e voltei no mesmo dia para encontrar a Stella. Ao verificar as imagens de câmeras de segurança de imóveis na redondeza, vi que a versão que os donos da creche deram dos fatos estava totalmente distorcida. Eles nos disseram que a cachorra havia corrido para um lado, sendo que ela correu para o lado oposto”, afirma.

A tutora relata que a cachorra além de adestrada é muito dócil Reprodução / acervo pessoal - Maria Eduarda Camargo Fontella

“Além disso, pelo vídeo pude ver a negligência deles. A cachorra saiu correndo e eles ficaram lá, conversando , pegando as coisas no carro. Chegaram a me dizer que saíram correndo atrás da Stella, mas vi no vídeo que eles andavam calmamente até perderem a cachorra”, acrescenta. “Eu e minha família estamos devastados, a Stella sempre foi uma cachorra carinhosa,” conclui a tutora.

A dobermann Stella está desaparecida desde sexta-feira (2) Reprodução / Acervo pessoal - Maria Eduarda Camargo Fontella

O vídeo ao qual Maria Eduarda se refere é o de um condomínio próximo ao ocorrido e não foi divulgado.

A dona da creche afirma que buscou as duas cachorras de Maria Eduarda e, ao abrir a porta do carro para que os animais desembarcassem, Stella e a outra cadela teriam corrido rumo a um descampado do outro lado da rua. “Eu saio para abrir o portão, como era costume e volto para o carro para poder abrir a porta e elas irem em direção a casa, só que, dessa vez, elas saem direto para o descampado que tem ao lado. Eu fecho a porta de trás do carro e vou pegar as guias para poder ir atrás das cachorras e é nessa hora que o carro passa e bate na Stella, no momento eu e o outro responsável pela creche estávamos em choque, pelo fato de eu ter perdido minha cachorra no dia anterior. No momento que eu me retorno do choque, eu vou em direção para onde a Stella correu, no trajeto um rapaz de uma bicicleta se comoveu comigo tentando correr atrás dela e foi atrás também”, conta a dona da creche.

“Como de costume, pegávamos as duas cachorras toda segunda, quarta e sexta, para passeio e creche. Fizemos o passeio com as 2 cachorras e mais uma outra em uma quadra na asa sul mesmo, ao retornar para a residência e desembarcar as cachorras foi quando houve o acidente”, relata a dona da creche.

Stella é adestrada e tinha um dispositivo sinalizador na coleira, mas o aparelho parou de funcionar. Segundo a tutora, isso provavelmente ocorreu por causa do impacto do atropelamento. Eduarda relata ainda que o motorista que atropelou Stella contou a ela que foi até a creche para oferecer ajuda e o outro dono teria dito que “está tudo tranquilo” e que não teria necessidade de ajuda. Eduarda afirma que vai tomar medidas judiciais para responsabilização dos donos da creche.

A família segue à procura da cachorra e oferece recompensa. Quem souber informações que possam levar ao paradeiro de Stella pode ligar ou enviar mensagem para os seguintes telefones:

(61) 99808 5455 - Maria Eduarda;

(61) 99984 5455 - Susel;

(61) 98176 5216 - Maíra.

