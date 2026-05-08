Comunidade judaica critica falas antissemitas de pré-candidato do PCO ao Planalto: 'Lamentável'
Presidente do LIDE Direitos Humanos, Fernando Lottenberg, aponta 'nova fase na onda de antissemitismo'
"Para aqueles que alegam que não são antissemistas, são apenas antissionistas, se pode ver, pelas declarações do presidente do PCO, que não se trata disso. Agora, o que se nega aos judeus é a própria memória histórica do que aconteceu durante a 2ª Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista", afirmou o dirigente.
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