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Trabalho em comércios durante os feriados tem novas regras

Funcionamento dependerá de autorização em convenção coletiva

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O governo federal publicou novas diretrizes que alteram a forma como o comércio pode operar durante os feriados. A partir de agora, as lojas só poderão abrir nesses dias se houver uma autorização prevista em convenção coletiva negociada entre os sindicatos dos trabalhadores e empregadores. Essa mudança elimina a decisão unilateral das empresas sobre o funcionamento nos feriados.

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