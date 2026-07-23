Trabalho em comércios durante os feriados tem novas regras

O governo federal publicou novas diretrizes que alteram a forma como o comércio pode operar durante os feriados. A partir de agora, as lojas só poderão abrir nesses dias se houver uma autorização prevista em convenção coletiva negociada entre os sindicatos dos trabalhadores e empregadores. Essa mudança elimina a decisão unilateral das empresas sobre o funcionamento nos feriados.



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