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Governo anuncia R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito

Recursos são voltados a exportadores prejudicados pelas tarifas dos Estados Unidos

Conexão Record News|Do R7

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O governo federal lançou o Plano Brasil Soberano 3, oferecendo R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito com juros subsidiados. A iniciativa visa apoiar exportadores e setores estratégicos da economia nacional afetados por sobretaxas dos Estados Unidos e conflitos internacionais. Os recursos virão do Tesouro Nacional e do BNDES.

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