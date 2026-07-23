Governo anuncia R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito

O governo federal lançou o Plano Brasil Soberano 3, oferecendo R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito com juros subsidiados. A iniciativa visa apoiar exportadores e setores estratégicos da economia nacional afetados por sobretaxas dos Estados Unidos e conflitos internacionais. Os recursos virão do Tesouro Nacional e do BNDES.



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