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Alckmin afirma que ideia de reciprocidade "não é retaliação"

Declaração do vice-presidente ocorreu em coletiva ontem após reunião com setores afetados

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O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou em coletiva de imprensa que a aplicação de medidas recíprocas às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil serviria para corrigir injustiças e não como uma forma de retaliação. A declaração ocorreu após reunião com empresários brasileiros afetados pelas taxas norte-americanas.

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