Alckmin afirma que ideia de reciprocidade "não é retaliação"

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou em coletiva de imprensa que a aplicação de medidas recíprocas às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil serviria para corrigir injustiças e não como uma forma de retaliação. A declaração ocorreu após reunião com empresários brasileiros afetados pelas taxas norte-americanas.



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