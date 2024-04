Cão farejador ajuda PF a encontrar fuzil em carro usado por foragidos de Mossoró

Alto contraste

Um cão farejador ajudou a Polícia Federal neste sábado (6) a encontrar um fuzil dentro do carro usado pelos detentos que haviam fugido da penitenciária federal de Mossoró (RN). A arma estava em um fundo falso do veículo. Na quinta-feira (4), Rogério Mendonça, 35 anos, e Deibson Nascimento, 33 anos, foram encontrados em Marabá (PA), 50 dias após escaparem do presídio.