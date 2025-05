‘Volto para casa renovado’, diz Bolsonaro ao confirmar alta hospitalar neste domingo Ex-presidente foi submetido a uma cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/05/2025 - 08h48 (Atualizado em 04/05/2025 - 08h48 ) twitter

Bolsonaro afirmou, em comunicado, que deve ter alta neste domingo Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro - 1.5.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que deve receber alta hospitalar neste domingo (4), após passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal. “Volto para casa renovado”, disse ele em comunicado divulgado hoje.

Bolsonaro também afirmou que pretende participar de um ato a favor da anistia, previsto para a próxima quarta-feira (7), em Brasília. Durante a internação, ele foi intimado sobre a abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF), relacionada à tentativa de golpe de Estado.

O ex-chefe do Executivo foi submetido à cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, no dia 11 de abril, quando apresentou dores e distensão abdominal. Segundo os médicos, o procedimento foi necessário devido a uma obstrução intestinal. Apesar da recomendação médica para evitar visitas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve com Bolsonaro no dia 22 do mesmo mês.

Cirurgia

Realizada “sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue” em 13 de abril, a cirurgia intestinal durou 12 horas. Segundo os médicos, embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, o ex-presidente precisou continuar sob cuidados na UTI.

Segundo o cardiologista Leandro Echenique, procedimentos desse porte provocam uma inflamação no corpo do paciente, o que pode resultar em diversas intercorrências, exigindo monitoramento da pressão arterial e ações preventivas contra possíveis infecções.

Intimação

Em 23 de abril, o ex-presidente foi intimado sobre a abertura de ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal). A notificação ocorreu dentro da UTI onde ele está internado após procedimento cirúrgico, em Brasília.

Bolsonaro recebeu a intimação após aparecer em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A partir da exibição, o STF entendeu que o ex-presidente estaria em condições de ser formalmente comunicado e determinou a diligência.

Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, publicou nota em redes sociais contestando a medida. Segundo ele, a entrega do documento em ambiente hospitalar contraria o Código de Processo Penal, que veda citação de pessoa em estado grave de saúde.

